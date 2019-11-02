​Великобритания ввела мораторий на добычу газа методом фрекинга

Правительство Великобритании ввело мораторий на добычу природного газа с применением технологии гидравлического разрыва пласта, или фрекинга. В субботу, 2 ноября, власти в Лондоне заявили о временном запрете этого способа добычи сланцевого газа, пишет DW.

Работы по добыче сланцевого газа прекращены до тех пор, пока не будет доказана возможность их безопасного ведения. При этом оппозиционные партии во главе с лейбористами настаивают на введении постоянного запрета.

Впервые правительство Великобритании ввело мораторий на добычу газа методом фрекинга в 2011 году и отменило его семь лет спустя.

Нынешние власти заявили об отказе от этой технологии после того, как в августе 2019 года на севере страны были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,9. В данном регионе энергетическая компания Cuadrilla вела работы по добыче сланцевого газа.

Нефтегазовое агенство Великобритании (Oil and Gas Authority) признало, что предсказать вероятность или силу толчков, связанных с фрекингом невозможно.

Техника фрекинга, резко критикуемая экологическими активистами, предполагает закачку смеси из воды, песка и химических веществ по напорному стояку под гидравлическим давлением на большую глубину и разрыв твердых пород, преимущественно газоносных сланцев. При этом из плотной породы высвобождается природный газ и начинает поступать на поверхность.

Экологи выступают против применения фрекинга в связи с повышением вероятности локальных землетрясений, а также из-за возможности заражения источников воды ядовитыми химическими соединениями.