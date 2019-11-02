Авиация Израиля обстреляла сектор Газа в ответ на перехваченные ракеты

Позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ночь на субботу подверглись авиаударам со стороны Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии в твиттере.
В распространенном заявлении говорится, что военно-воздушные силы Израиля "начали наносить удары по целям террористов в Газе".
In response to rockets fired at Israel, we struck Hamas terror targets in Gaza including:— Israel Defense Forces (@IDF) 2 листопада 2019 р.
🎯 naval force & training compounds
🎯 compound with anti-missile simulator
🎯weapon manufacturing & storage sites
🎯 underground infrastructures
Terror targets civilians
We target terror. pic.twitter.com/FkLUqWFGfm
Палестинские СМИ сообщили, что несколько авиаударов были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС. Пока сообщений о жертвах и ранениях не поступало, передает Интерфакс.
Авианалеты стали ответом на пуски ракет из сектора Газа по израильской территории. Позднее Армия обороны Израиля в твиттере сообщила, что из Газы были запущены еще несколько ракет. Из десяти снарядов перехватить удалось восемь.
Ответственность за ракетный обстрел пока не взяла на себя ни одна из палестинских группировок.
В израильских вооруженных силах отметили, что это первая атака со стороны сектора Газы после месяца тишины.
Напомним, в начале сентября Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на атаку беспилотника. Дрон сбросил взрывчатку на автомобиль израильской армии.