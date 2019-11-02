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Авиация Израиля обстреляла сектор Газа в ответ на перехваченные ракеты

Несколько авиаударов были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС. 

Позиции палестинских боевиков в секторе Газа в ночь на субботу подверглись авиаударам со стороны Израиля, сообщает пресс-служба израильской армии в твиттере.

В распространенном заявлении говорится, что военно-воздушные силы Израиля "начали наносить удары по целям террористов в Газе".

Палестинские СМИ сообщили, что несколько авиаударов были нанесены по учебным объектам и аванпостам группировки ХАМАС. Пока сообщений о жертвах и ранениях не поступало, передает Интерфакс.

Авианалеты стали ответом на пуски ракет из сектора Газа по израильской территории. Позднее Армия обороны Израиля в твиттере сообщила, что из Газы были запущены еще несколько ракет. Из десяти снарядов перехватить удалось восемь.

Ответственность за ракетный обстрел пока не взяла на себя ни одна из палестинских группировок.

В израильских вооруженных силах отметили, что это первая атака со стороны сектора Газы после месяца тишины. 

Напомним, в начале сентября Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на атаку беспилотника. Дрон сбросил взрывчатку на автомобиль израильской армии.

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