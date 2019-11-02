Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека" за неоднократные нарушения законодательства.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц", - говорится в оглашенном решении ВС.

После вынесения этого решения основатель движения Лев Пономарев заявил агентству, что "За права человека" продолжит свою деятельность в России, несмотря на решение суда о ликвидации. В феврале Минюст РФ признал "За права человека" иностранным агентом.