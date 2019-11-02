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Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"

Минюст РФ признал движение иностранным агентом.

Верховный суд РФ ликвидировал движение "За права человека"
Лев Пономарев
Фото: НТВ

Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека" за неоднократные нарушения законодательства.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Суд постановил: ликвидировать Общероссийское общественное движение защиты прав человека "За права человека", его структурные подразделения, исключить сведения о них из Единого реестра юридических лиц", - говорится в оглашенном решении ВС.

После вынесения этого решения основатель движения Лев Пономарев заявил агентству, что "За права человека" продолжит свою деятельность в России, несмотря на решение суда о ликвидации. В феврале Минюст РФ признал "За права человека" иностранным агентом.

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