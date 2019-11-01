Импорт электроэнергии из РФ увеличивает риск энергетического кризиса в Украине нынешней зимой, - эксперт

Возобновление импорта электроэнергии из РФ приведет к проблемам в отечественной энергетике и может спровоцировать кризис этой зимой. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии журналистам.

Эксперт пояснил, что открытие Украины для импорта электроэнергии приведет к значительному снижению внутреннего производства электроэнергии, что скажется на способности энергокомпаний к модернизации своих активов.

«Это окажет большое влияние на способность отечественных производителей реинвестировать и модернизировать активы и подготовиться к будущей интеграции с европейским рынком электроэнергии и переходу на возобновляемые источники энергии», - сказал Омельченко.

Он также отмечает, что импортируя ток из России, Украина попадает в зависимость от Кремля, который в любой момент может прекратить подачу электроэнергии и спровоцировать энергетический кризис в Украине.

«Это решение также значительно увеличивает риск возникновения энергетического кризиса в Украине в осенне-зимний период 2019-2020 гг. Мы уже сталкиваемся с очень реальной возможностью прекращения импорта газа из-за расторжения контракта между «Нафтогазом Украины» и «Газпромом» с 1 января 2020 года, наряду с нехваткой угля. К этим рискам теперь мы можем добавить возможность прекращения импорта электроэнергии со всеми очевидными негативными последствиями для экономики и социально-политической напряженности, которую это создаст», - сказал Омельченко.

Он также отметил, что инициатива депутатов прекратить импорт из РФ, но оставить его из Беларуси, не решит проблему, поскольку Беларусь не имеет избытка электроэнергии и фактически через нее будет поставляться российский ток.

«Не существует практического способа остановить подачу российской электроэнергии через Беларусь, и характер отношений между двумя странами означает, что Украина все еще будет уязвима для произвольного прекращения поставок», - подчеркнул Омельченко.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. Но с 1 октября началась поставка электроэнергии из России в режиме импорта. За первую половину октября импорт электроэнергии из России вырос почти в два раза - с 2,4 млн кВт-ч до 4,5 млн кВт-ч в сутки.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Иван Плачков высказал мнение, что Россия захватит большую часть нашего энергорынка через импорт электроэнергии и будет использовать это для политического давления на украинскую власть.