Депутаты от "Слуги народа" предложили повысить годовые лимиты для ФОПов

Оборот для первой группы хотят увеличить до миллиона, третьей - до десяти миллионов.

Три депутата из "Слуги народа" предложили Верховной Раде поднять годовые лимиты оборота для физлиц-предпринимателей (ФОПов).

Об этом говорится в законопроекте №2338, зарегистрированном в парламенте 29 октября под авторством Александра Дубинского, Роксоланы Пидласой и Юлии Диденко.

Законопроект предлагает повысить годовые лимиты для физлиц-предпринимателей, в рамках которых они смогут сохранить сниженные налоговые ставки:

для 1-й группы - с 0,3 млн гривен до 1 млн гривен в год;

для 2-й группы - с 1,5 млн гривен до 5 млн гривен в год;

для 3-й группы - с 5 млн до 10 млн гривен в год.

Кроме того, для предпринимателей 1-й группы, оказывающих бытовые услуги, предлагается ввести налоговую ставку 0%.

Для тех, кто работает по другим КВЭД этой группы, ставку налога предлагается оставить ее на уровне не более 10% размера прожиточного минимума.

В пояснительной записке к документу говорится, что на 1 февраля 2019 года на учете было 1,8 млн ФОПов, из них 1,3 млн - плательщики единого налога.

Целью законопроекта заявлена либерализация условий отнесения ФОПов к первой, второй и третьей группе упрощенной системы налогообложения; развитие малого и среднего бизнеса; рост конкурентоспособности и качества товаров и услуг; повышение инвестиционной привлекательности Украины.