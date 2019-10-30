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САП вызывает на допрос всех членов финкомитета Рады в удобное для них время

Такие повестки были всем высланы сегодня, 30 октября.

САП вызывает на допрос всех членов финкомитета Рады в удобное для них время
Фото: Прямий

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызывает на допрос всех членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщил журналистам специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий, передают "Українськi Новини".

"Действительно, сегодня были подписаны повестки о вызове всех членов финансового комитета, независимо от фракции. Такие повестки были всем высланы сегодня", - сказал он.

По словам Холодницкого, САП готова пойти навстречу депутатам и не вызывать парламентариев на конкретное время. При этом в повестках указан номер телефона, по которому каждый из них должен связаться с прокурором для согласования удобного времени, чтобы не отрывать депутатов от их прямых обязанностей.

Напомним, 18 октября финансовый комитет Рады "провалил" законопроект №2047-д о ликвидации коррупционных схем во время оценки объектов недвижимости. Он предлагает отменить работу платных электронных площадок, через которые оценщики и нотариусы обязаны подавать отчеты об оценке недвижимости в единую базу. Площадки связывают с народным депутатом Антоном Яценком, хотя сам он отрицает это.

После этого появилась информация, что членам комитета от "Слуги народа" выдали по $30 тыс. от "заинтересованных лиц", чтобы они не голосовали за этот законопроект. 23 октября для проверки этой информации САП открыла уголовное производство.

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