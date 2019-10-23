САП начала расследовать возможное получение взяток 11 депутатами от "Слуги народа"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство относительно возможного взяточничества 11 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа".

Об этом сообщила пресс-служба САП в фейсбуке.

САП с целью проверки изложенной в СМИ информации зарегистрировала уголовное производство относительно возможного совершения коррупционного преступления депутатами Рады. Так, по информации, обнародованной в средствах массовой информации, 11 народных избранников, которые являются членами парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тыс. долларов США неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета Верховной Рады", - говорится в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Досудебное расследование поручено детективам НАБУ.

Напомним, в понедельник фракция "Слуга народа" проведёт заседание для обсуждения скандала с возможным подкупом нардепов. Об этом сообщил депутат Виталий Безгин. Он назвал информацию о подкупе "спекуляциями" и отметил, что он бы "не доверял журналистам".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью LB.ua рассказал, что группы влияния пытаются подкупить депутатов. Так, по его словам, нардепам предлагают 30 тысяч долларов за прогул заседания. После этого депутат от "Слуги народа", замглавы финансового комитета Рады Александр Дубинский сообщил, что в Офисе президента требуют от всех представителей СН пройти детектор лжи.

Позже во фракции заявили, что еще не определились с проверкой парламентариев на "полиграфе", также сообщалось, что руководство фракции решило сначала провести переговоры.