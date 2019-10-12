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Группы влияния пытаются подкупить депутатов от "СН", - глава фракции

По словам Арахамии, нардепам предлагают 30 тысяч долларов за прогул заседания ВР

Группы влияния пытаются подкупить депутатов от "СН", - глава фракции
Фото: Макс Левин

Разные группы влияния предлагают народным депутатам от фракции "Слуга народа" 30 тысяч долларов за пропуск заседания парламента, во время которого будут голосовать за анти-оффшорные законопроекты (№1209, №1210). 

Об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия в интервью LB.ua.

"Сейчас будет маркерное голосование за анти-оффшорные законопроекты (№1209, №1210). Разные группы влияния ходят и предлагают депутатам за 30 тысяч долларов заболеть. Мне депутаты называли такие цифры. Приходят разные люди, поскольку законопроект затрагивает тех, кто пользуется недрами, то есть всех олигархов", - отметил Арахамия.

По его словам, законопроект также затронет интересы Игоря Коломойского.

"Игоря Валерьевича сильно задевает закон о деоффшоризации, поэтому на следующей неделе посмотрим, кто на него работает", - сказал Арахамия.

Глава фракции добавил, что в "СН" есть 7-9 нардепов, подконтрольных Коломойскому.

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