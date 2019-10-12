Группы влияния пытаются подкупить депутатов от "СН", - глава фракции

По словам Арахамии, нардепам предлагают 30 тысяч долларов за прогул заседания ВР

Разные группы влияния предлагают народным депутатам от фракции "Слуга народа" 30 тысяч долларов за пропуск заседания парламента, во время которого будут голосовать за анти-оффшорные законопроекты (№1209, №1210).

Об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия в интервью LB.ua.

"Сейчас будет маркерное голосование за анти-оффшорные законопроекты (№1209, №1210). Разные группы влияния ходят и предлагают депутатам за 30 тысяч долларов заболеть. Мне депутаты называли такие цифры. Приходят разные люди, поскольку законопроект затрагивает тех, кто пользуется недрами, то есть всех олигархов", - отметил Арахамия.

По его словам, законопроект также затронет интересы Игоря Коломойского.

"Игоря Валерьевича сильно задевает закон о деоффшоризации, поэтому на следующей неделе посмотрим, кто на него работает", - сказал Арахамия.

Глава фракции добавил, что в "СН" есть 7-9 нардепов, подконтрольных Коломойскому.