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​Луценко оказался замешан в деле, из-за которого в США арестовали "посредников" Джулиани

Бывший генпрокурор связан с досрочной отставкой американского посла.

​Луценко оказался замешан в деле, из-за которого в США арестовали "посредников" Джулиани
Фото: Макс Требухов

Арестованные в США бизнесмены советского происхождения Лев Парнас и Игорь Фруман работали в интересах бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщило издание NBC News со ссылкой на информацию от американского должностного лица.

Парнасу и Фруману вменяют нарушение правил финансирования политических компаний, в том числе сокрытие источников происхождения средств. 

"Они продают политическое влияние, не только преследуя собственные финансовые интересы, но и преследуя политические интересы одного зарубежного должностного лица, члена украинского правительства, который добивался увольнения посла США в Украине", - говорится в материалах обвинения. По данным NBC News, эти должностным лицом был именно Луценко.

Парнас и Фруман виделись с высшим руководством Украины, а также организовывали встречи с адвокатом Трампа Руди Джулиани. В частности речь идет о встрече Джулиани с бывшим украинским генпрокурором Юрием Луценко.

Напомним, что Луценко утверждает, что встречался с Джулиани ради того, чтобы найти "деньги Януковича" в США.

В конце сентября 2019 года Луценко покинул Украину якобы в Великобританию, чтобы подтянуть английский язык.

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