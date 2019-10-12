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Гончарук объявил конкурс на 7 должностей в новом правительстве

Одна из вакансий - главы Украинского института национальной памяти.

Гончарук объявил конкурс на 7 должностей в новом правительстве
Фото: Lb.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук объявил о начале конкурсного отбора на семь должностей госслужащих в новом правительстве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мы продолжаем искать настоящих лидеров перемен! Наше правительство поставило амбициозные цели! Впереди много работы. А для достижения целей нам нужна мощная команда в #ПравительствеТехнократов", - говорится в сообщении.

До 15 октября правительство принимает заявки на вакансии:

  • главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра;
  • главы Государственной службы экспортного контроля;
  • главы Государственного агентства лесных ресурсов;
  • главы Украинского института национальной памяти;
  • главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести;
  • главы Государственного агентства инфраструктурных проектов;
  • государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта.

Сам конкурс состоится ровно через неделю - 18 октября.

"Заходите на наш сайт career.gov.ua. Там очень просто в пару кликов вы можете заполнить форму, присоединить документы и податься на открытые конкурсы. Помните, что страна без вас не изменится", - сказал Гончарук.

Напомним, ранее команда Зеленского заявила о "настоящем успехе" онлайн-проекта LIFT.

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