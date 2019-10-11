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Милованов стал главой Межведомственной комиссии по международной торговле

Кабмин утвердил состав МКМТ.

Милованов стал главой Межведомственной комиссии по международной торговле
Тимофей Милованов
Фото: finclub.net

Кабинет министров утвердил состав Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) во главе с министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №934-р от 9 октября.

Согласно приложению к распоряжению, первым заместителем главы МКМТ был назначен замминистра экономики Тарас Качка, заместителем главы комиссии -  заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

Также членами комиссии были назначены заместитель начальника управления главного управления контрразведывательной защиты интересов государства Николай Беззубенко, директор департамента организации таможенного контроля и оформления ГФС Андрей Войцещук, директор департамента регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономики Сергей Звягинцев, заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, директор департамента исследований фармацевтики и ритейла Антимонопольного комитета Игорь Кустовский, директор департамента таможенной политики Минфина Александр Москаленко, замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк, заместитель госсекретаря Кабмина Владимир Федорчук и директор департамента промышленной политики Минэкономики Александр Черных.

Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада назначила новый состав Кабинета министров.

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Источник: "Українські новини"
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