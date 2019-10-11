Миллиардеру Жеваго предъявили второе подозрение

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении депутату VIII созыва. Ему вменяют декларирование недостоверной информации (ст.366-1 Уголовного кодекса), а именно - отсутствие в декларации наличия финансовых обязательств на сумму более 10 млн гривен в 2015 и 2016 годах, а также более 9 млн гривен в 2017 году.

Об этом говорится на сайте НАБУ.

В связи с тем, что местонахождение депутата не установлено, о подозрении ему сообщили заочно.

Имени депутата не указывают. По данным "Украинских новостей", это миллиардер Константин Жеваго.

В августе Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что Жеваго в декларациях за 2015 (исправленная), 2016 и 2017 (исправленная) годы не указал сведения о размере финансового обязательства перед банком "Финансы и Кредит", размер уплаченных сумм и процентов по задолженности, а также наличие в него корпоративных прав в ООО "Ворскла сталь".

Всего установлено декларирования недостоверных сведений на сумму более 10,2 млн грн в декларация за 2015 и 2016 годы и 10,3 млн грн за 2017 год.

Напомним, что Жеваго находится в розыске. В конце сентября ему сообщили о подозрении в причастности к растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и Кредит" пр ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 (организация растраты чужого имущества по предварительному сговору), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.