Суд обязал НАБУ открыть дело против Кличко

Депутаты Киевсовета подозревают мэра в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по обращению депутатов Киевсовета.

Об этом говорится в соответствующем постановлении на сайте суда.

Согласно судебным материалам, депутаты Киевского городского совета подозревают Кличко в возможном злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста.

В жалобе, поданной 18 сентября 2019 года, сообщается, что Кличко вместе с должностными лицами КГГА и должностными лицами коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в течение длительного времени могли совершать действия, направленные на использование бюджетных средств Киева в завышенных размерах. Получателем средств, якобы, является ООО "Северо-Украинский строительный альянс", которое в результате фиктивного проведения тендерных процедур было привлечено к выполнению строительных работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

В документе также говорится, что Кличко вменяют конфликт интересов и содействие незаконному обогащению частных лиц за счет столичных бюджетных средств. В частности, он, якобы, незаконно способствовал реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником, бенефициаром ООО "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.

Ранее сообщалось, что глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко 7 октября подписал новый проект реконструкции Шулявского путепровода со сметной стоимостью 1,05 млрд гривен.