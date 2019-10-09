Президент Владимир Зеленский признал отсутствие у Украины формулы деоккупации Крыма.

Об этом он сказал в среду в комментарии изданию "Крым.Реалии".

"Сейчас нет этой формулы. Это очень сложная история. Вы знаете, что здесь Украина, к сожалению, я должен констатировать, к сожалению, Украина сама не справится. Нужна помощь наших международных партнеров, должна у нас быть более мощная армия. Надо быть очень мощными, чтобы не только у нас дипломатия работала, чтобы армия у нас была действительно высокого уровня", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил о необходимости развития стратегии деоккупации Крыма и оккупированных частей Донбасса, а также реинтеграции населения на этих территориях.

Указом от 7 августа президент утвердил состав Комиссии по вопросам правовой реформы, в которую входит также рабочая группа по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Напомним, Россия захватила Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России, в отношении РФ введен ряд экономических санкций.