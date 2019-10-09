Адвокаты Порошенко подали в суд на Дубинского за ложное сообщение о преступлении

Адвокаты экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко подали заявление в Государственное бюро расследований о возбуждении уголовного дела против народного депутата Александра Дубинского за заведомо ложное сообщение о преступлении. Об этом говорится в заявлении адвокатов.

"Электронные декларации Петра Порошенко, согласно закону, неоднократно проверялись НАПК и налоговой. Общая история декларирования Петром Порошенко средств и доходов едва ли не самая длинная в Украине: впервые декларацию Петр Порошенко подал еще в 1998 году", - отмечают правозащитники.

"Если считать, что Дубинский и ГБР, фабрикуя документы, еще и перепутали Петра Порошенко и Алексея Порошенко, то стоит отметить, что Алексей Порошенко как добросовестный декларант прошел не только проверку НАПК, но и налоговую проверку, что подтверждено соответствующими актами", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее народный депутат Александр Дубинский опубликовал на своей странице в фейсбуке выписку из реестра и уведомление от ГБР об открытии уголовного производства в отношении недостоверного декларирования доходов бывшим президентом Порошенко О.П. (именно так указано в документе) по заявлению Дубинского.