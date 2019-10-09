Зеленский в четверг даст пресс-конференцию

Президент Владимир Зеленский в четверг даст первую большую пресс-конференцию.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Она будет проводиться в новом формате, который в Офисе президента назвали "пресс-марафоном". Представителей медиа будут подпускать к главе государства группами по 7-10 человек. Группы будут меняться каждые полчаса.

В остальное время журналистам предлагается работать в пресс-центре, который будет организован на территории Kyiv Food Market на Московской улице. Там будет организована прямая трансляция.

Напомним, что Зеленский стал президентом в мае 2019 года. До сих пор его общение с журналистами было строго ограничено небольшими подходами или брифингами. По случаю первых ста дней президентства Зеленский дал интервью актеру из сериала "Слуги народа".