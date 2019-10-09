Власть тайно перешла «красную линию» на Донбассе

После чего ситуация для нашей страны стала очень серьёзной и очень опасной. Потому что произошло самое опасное, что только могло произойти: официальный Киев в процессе урегулирования конфликта на территории своей собственной страны потерял субъектность. Письменно зафиксировав своё согласие выполнять план противника в войне – Российской Федерации - по дезинтеграции Украины.

Согласившись 1 октября на российские условия завершения войны на Донбассе президент Зеленский одним махом перечеркнул многолетние усилия Киева по оформлению украинского подхода к этому конфликту и отстаиванию наших позиций.

И весь вопрос теперь в том, как вернуть её на исходные позиции. Сделав неизбежные потери для страны при этом возвращении – минимальными.

Фото: president.gov.ua

Потому важно сейчас назвать вещи своими именами, зафиксировать и осознать, где мы, все украинцы, оказались после первого акта «субъектной капитуляции 1 октября». Это поможет обществу (не власти – та добровольно взятый ею курс на умиротворение агрессора менять не будет) быстро выработать эффективный антикризисный план. А затем путём систематического и возрастающего давления на власть добиться выполнения этого плана. И возврата власти на позиции защиты украинских, а не российских (!), национальных интересов. Если команда Зеленского не захочет/не сможет отстоять интересы Украины – значит придётся добиваться её досрочного ухода из власти.

Итак, что имеем на сегодняшний день.

Факт первый: «красная линия» в прекращении войны на Донбассе, которую президент Владимир Зеленский и его команда по их продолжающимся уверениям якобы «не будут пересекать не при каких условиях», на самом деле уже пересечена. Ситуация в переговорах по Донбассу после 30 сентября для нашей страны поменялась радикально: 1 октября Киевом и де-юре и де-факто одобрен выгодный исключительно России и не учитывающий интересы Украины сценарий урегулирования конфликта на территории «особых районов Донецкой и Луганской областей». С легализацией там ставленников Москвы в качестве официальной власти.

Факт второй: власть пытается вести отвлечённую пиар-кампанию в поддержку своей линии. И в лице президента Зеленского, спикера Дмитрия Разумкова, главы Комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко (фракция «Слуга народа») повторяет заявления предшественника – Петра Порошенко - о том, что сначала в так называемых «днр-лнр» должны быть выполнены условия по обеспечению безопасности и только после этого тут должны состояться выборы.

Этому повторению можно было бы только аплодировать. Ведь именно благодаря категорическому требованию Порошенко, главы МИДа Климкина, дипломатического советника Порошенко Елисеева обеспечить безопасность на этой территории перед выполнением политических требований в предыдущие годы Москве при поддержке Германии и Франции не удавалось завершить конфликт по выгодной Москве «формуле Штайнмайера». Но! нынешняя власть делает сейчас такие заявления лишь голословно. На практике без обсуждения и кулуарно уже «подмахнув» московские условия капитуляции.

Факт третий: Зеленский пожертвовал украинскими национальными интересами лишь ради того, чтобы побыстрее провести встречу в «нормандском формате» с Путиным, Меркель и Макроном. И эта форс-мажорная встреча грозит даже не закрепить, а «зацементировать» выгодный Москве алгоритм закрепления своей победы на Донбассе. С дальнейшим использованием донбасского плацдарма с подконтрольной Москве властью для дезинтеграции всей Украины.

Факт четвёртый: команда Зеленского даже не пыталась перед оформлением своего согласия с российским планом легализации подконтрольной Москве власти в ОРДЛО зафиксировать необходимые Украине требования: разоружение незаконных вооруженных формирований, уход с территории нашей страны российских войск и их военной техники, передача границы под контроль Украины и т.д. Эти требования должны быть зафиксированы как исходная и обязательная к выполнению предпосылка для перехода к политической части урегулирования.

И, наконец, факт пятый. Не правильно говорить лишь о «вероятных угрозах» того, что Зеленский и Ко 1 октября согласились играть по партитуре Москвы. Потому что эти угрозы уже перешли в реальную плоскость.Нынешняя власть сама поставила себя в положение цугцванга. Это когда каждый следующий ход ведёт лишь к ухудшению положения на доске для незадачливого игрока.

Общество уже раскололось в отношении к «па Штайнмайера-Кремлёвского» в исполнении Зеленского. Уличные протесты против подписанного первого акта капитуляции (и без того уже масштабные) в ближайшее время будут лишь нарастать. Безусловно, в Кремле с огромным удовольствием смотрят на то, как широко расходятся по Украине круги от брошенного ими камня.

Таким образом, можно констатировать: после «кульбита Зеленского» 1 октября с согласием на «формулу Штайнмайера» в переговорах по окончанию войны на Донбассе ситуация для Украины стала очень серьёзной. Но не безнадёжной. Её ещё не поздно исправить.

В этом «кульбите Зеленского» есть прямые аналогии с «геополитическим разворотом» Януковича, который – тоже под давлением России (sic!) – в 2013 году отказался от требования общества об интеграции с ЕС. Но общество с этой позицией предавшей национальные интересы власти не согласилось. И смогло добиться своего – после протестов Евромайдана в 2014 году уже новая власть подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Зеленскому ещё не поздно стать союзником общества и вернуться на позиции отстаивания украинских национальных интересов. Отказавшись от выполнения российского плана закрепления победы Москвы в войне на Донбассе. В качестве оправдания перед недовольными западными партнёрами как раз и можно будет предъявить широкое общественное недовольство условиями «мира любой ценой». Можно будет сказать, что если народ – против, то его слуга вынужден подчиниться…

Время для размышлений у властной команды есть. Пока. Его немного, и оно истекает. Очень быстро истекает...