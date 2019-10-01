Климкин о "формуле Штайнмайера": Вопросов стало больше, чем было

"Общество будет требовать таких ответов, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины".

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал подписание Украиной "формулы Штайнмайера".

По его словам, документ, текста которого "мы не видели", не только является выполнением российского условия о проведении нормандской встречи, но и ставит под угрозу проведение выборов на Донбассе по украинским законам.

"На формулу Штайнмайера согласились. Ожидаемо. То есть российское условие о проведении нормандской встречи выполнили. Тоже ожидаемо. Текст мы не видели, но похоже, что выборы должны быть В ЦЕЛОМ свободными и честными. То есть Россия их сделает не свободными и не честными. И вообще не выборами", - написал Климкин на своей странице в фейсбуке.

Климкин напомнил, что условия свободных и честных выборов - это не только отсутствие российских войск и техники на оккупированном Донбассе, но и полное разоружение и обеспечение безопасности, полный контроль Украиной и/или международным сообществом безопасности на всей территории оккупированного Донбасса и на всем участке украинско-российской границы. Также полное участие всех украинских СМИ и политических партий, участие в выборах временно перемещенных лиц.

"Это организация выборов нашей ЦИК, возможно, совместно с международной администрацией. Это функционирование украинских судов и еще много всего. Ответы на все эти вопросы должны быть четкими и однозначными. Иначе легитимность этих выборов никогда не будет признана", - добавил экс-глава МИД.

Экс-глава МИД подчеркнул, что "формула Штайнмайера" не имеет никакого смысла без того, "чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту".

"…вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины", - подытожил Климкин, добавив, что для Украины это "вопрос нашего существования как единого и соборного государства".

Напомним, 1 октября украинская делегация Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала "формулу Штайнмайера" в Минске.

Президент Владимир Зеленский объяснил положения "формулы Штайнмайера" и пообещал, что Украина никогда не согласится проводить выборы, если на Донбассе будут находиться "любые войска".