В Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом (обновлено)

На переговорах в Минске были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом в Луганской области Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время брифинга.

"Была достигнута договоренность о начале разведения войск - тоже всех поздравляю с началом - в Петровском и Золотом. Хочу успокоить местное население, я лично гарантирую, что вы будете защищены и отвод военных никак не повлияет на вашу безопасность", - сказал Зеленский.

Президент также привел в пример ситуацию с разведением войск в Станице Луганской где все прошло успешно и сейчас восстанавливают мост. Он также пообещал, что мост восстановят до конца ноября.

Обновление. Разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе начнется 7 октября, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик.

"Трехсторонней контактной группе удалось определить конкретную дату - 7 октября - для возобновления разведения сил и средств на участках Золотое и Петровское", - сказал Сайдик журналистам во вторник в Минске, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, и этот шаг, и подписание "формулы Штайнмайера" были сделаны по требованию "нормандской четверки" и "я надеюсь, этим ТКГ содействует дальнейшей работе в нормандском формате".

Напомним, Зеленский объяснил положения «формулы Штайнмайера» и заявил, что она будет действовать на постоянной основе при условии, что на Донбассе состоятся местные выборы, проведенные согласно конституции и законодательству Украины. А также после публикаций отчета ОБСЕ, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ.