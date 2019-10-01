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Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани

Президент Украины также не имел телефонных разговоров с личным адвокатом Трампа.

Зеленский заявил, что никогда не встречался с Джулиани
Фото: скриншот видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не встречался и не общался по телефону с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Офисе президента.

"Я никогда не встречался с Руди Джулиани. Никогда не имел телефонных разговоров с ним", - заявил глава украинского государства.

Он также подчеркнул, что на него, как на президента независимого государства, никто давление оказывать не может.

Бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани несколько раз упоминается в жалобе американского информатора на телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Согласно записке информатора, Джулиани в начале августа провел встречу с помощником президента Украины Владимиром Зеленским Андреем Ермаком, а также контактировал с главой Офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым.

Ранее Джулиани пообещал опубликовать доказательства вмешательства Украины в выборы США.

Напомним, в 2017 году в издании Politico вышла статья "Попытки Украины саботировать Трампа навредили ей самой" журналиста Кеннета Фогеля. В нем говорилось, что украинские чиновники пытались помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон и подорвать позиции Трампа, в частности, распространяя документы о причастности Пола Манафорта - главного помощника Трампа - к коррупции.

В сентябре 2019 года стало известно, что сотрудник американских спецслужб, который прослушал разговор Трампа с Зеленским в июле 2019 года, решил, что президент США сообщил украинскому лидеру информацию, которая касается национальной безопасности страны и может нанести ущерб США.

После этого в американских СМИ появилась информация о том, что президент США в телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского и грозил отозвать перевод Украине финансовой помощи, ранее выделенной Конгрессом.

На этом основании Палата представителей Конгресса США вечером 24 сентября открыла расследование в рамках импичмента президента Трампа.

Джулиани отказался давать показания в расследовании об импичменте Трампа без согласия своего клиента.

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