Трамп требовал от Зеленского расследования против сына Байдена

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля давил на него с целью заставить провести расследование против сына Джо Байдена.

Об этом пишут американские СМИ, включая The Wall Street Journal, CNN и New York Times, со ссылкой на осведомленные источники.

"Он сказал ему работать [с Руди Джулиани] по Байдену, и что люди в Вашингтоне хотят знать", правда ли что Байден злоупотреблял своим влиянием на Украину, будучи вице-президентом США, рассказал один из источников.

В сообщении пресс-службы президента Украины от 25 июля говорится, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Зеленским "выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет... завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".

Джо Байден уже отреагировал на публикации в американских СМИ.

"Если эти сообщения являются правдой, тогда у готовности Трампа злоупотреблять властью и унижать нашу страну нет дна. Такое поведение особо отвратительно, потому что он использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях. Это значит, что он использовал власть и ресурсы Соединенных Штатов для давления на суверенное государство, - нашего партнера, который до сих пор находится под прямым нападением со стороны России, - подталкивая его к нарушению верховенства права в явной надежде получить политическую выгоду", - говорится в заявлении Байдена.

Он также призвал офис президента США обнародовать стенограмму телефонного разговора с Зеленским.

Президент Трамп на вопрос, обсуждал ли он с Зеленским Байдена, в пятницу ответил, что это не имеет значения. При этом он подчеркнул, что расследование в отношении Байдена действительно необходимо.

"Кто-то должен разобраться с позорным заявлением Джо Байдена, в котором он говорил о миллиардах долларов, которые он не дает определенной стране, если определенный прокурор не будет снят", - сказал Трамп.

Он имеет в виду нашумевшую историю о том, как Байден добился отставки генерального прокурора Украины Виктора Шокина. Полтора года назад Байден рассказал, как в 2016 году во время поездки в Украину он "пошел на пресс-конференцию и сказал: мы вам не даем миллиарда долларов" американских гарантий для выпуска еврооблигаций, если Шокин не будет уволен, и Шокина действительно уволили.

Напомним, что Украина стала одним из факторов в предвыборной кампании в США в связи тем, что одним из главных конкурентов Трампа на выборах может стать Джо Байден.

Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

В 2014 году Генеральная прокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении. Следствие считало, что предприятия, которые контролировались Злочевским, незаконно получили право на пользование нефтегазоносными недрами. Больше всего месторождений компании с Burisma Holdings получили в 2003-2004 годах (когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, который выдал лицензии на право пользования недрами) и в 2010-2012 годах (когда Злочевский возглавлял министерство охраны окружающей природной среды).

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен с должности генпрокурора.

В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.