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Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США

Среди возможных пар кандидатов избиратели чаще выбирали сенаторов - оппонентов Трампа.

Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США
Дональд Трамп
Фото: EPA\UPG

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.

Избирателям предлагали выбрать между двумя возможными кандидатами, составив пять пар политиков. По данным опроса, в случае выбора между Байденом и Трампом, а также между Трампом и сенатором Вермонта Берни Сандерсом в обоих случаях действующий президент проиграл бы: его поддерживают 42%, тогда как за Байдена или Сандерса проголосовали бы 50% избирателей.

В паре Трамп - сенатор Массачусетса Элизабет Уоррен преимущество сенатора составляет всего 2% (46 на 44), столько же мог бы выиграть сенатор Калифорнии Камала Харрис. Единственный кандидат, которого Трамп обошел в опросе - градоначальник Саут Бенда Пит Баттигиг.

Опрос проводился онлайн с 1 по 5 августа среди 7 тыс. взрослых с правом голоса.

Напомним, ранее Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США. Экс-вице-президент США заявил, что основные ценности нации - положение в мире, демократия, все, что сделало Америку Америкой поставлено на карту, поэтому он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.

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