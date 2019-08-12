Джо Байден обошел Трампа в избирательных рейтингах в США

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом свидетельствуют данные опроса SurveyUSA.

Избирателям предлагали выбрать между двумя возможными кандидатами, составив пять пар политиков. По данным опроса, в случае выбора между Байденом и Трампом, а также между Трампом и сенатором Вермонта Берни Сандерсом в обоих случаях действующий президент проиграл бы: его поддерживают 42%, тогда как за Байдена или Сандерса проголосовали бы 50% избирателей.

В паре Трамп - сенатор Массачусетса Элизабет Уоррен преимущество сенатора составляет всего 2% (46 на 44), столько же мог бы выиграть сенатор Калифорнии Камала Харрис. Единственный кандидат, которого Трамп обошел в опросе - градоначальник Саут Бенда Пит Баттигиг.

Опрос проводился онлайн с 1 по 5 августа среди 7 тыс. взрослых с правом голоса.

Напомним, ранее Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США. Экс-вице-президент США заявил, что основные ценности нации - положение в мире, демократия, все, что сделало Америку Америкой поставлено на карту, поэтому он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов.