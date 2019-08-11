В Великобритании собрались выпустить монету к выходу из Евросоюза

Британское казначейство собирается выпустить монету, посвященную выходу страны из состава Европейского Союза.

Об этом сообщила газета Sunday Telegraph.

Монета достоинством 50 пенсов с надписью "Мир, благополучие и дружба со всеми нациями" должна выйти в обращение к новой дате "Брекзита" - 31 октября.

Ранее планировалось выпустить лимитированную памятную монету к первоначальной дате "Брекзита" - 29 марта 2019 года. От этой идеи отказались, так как выход Великобритании из ЕС был несколько раз отложен из-за разногласий вокруг договора с Брюсселем.

Предыдущий канцлер Казначейства Филип Хаммонд планировал выпустить 10 тысяч монет стоимостью 10 фунтов.

Его преемник Саджид Джавид решил выпустить монеты в широкий оборот.