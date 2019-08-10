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Полиция Гонконга применила против демонстрантов слезоточивый газ

Протестующие перекрыли железнодорожную станцию, зал прилета аэропорта и другие важные объекты.

Полиция Гонконга применила против демонстрантов слезоточивый газ
Фото: EPA/UPG

В субботу полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона антиправительственной демонстрации. Это не привело к прекращению массовых акций: протестующие перегруппировались и собрались в другом районе города, пишет агентство Reuters.

Сообщается, что тысячи людей заблокировали зал прилетов местного аэропорта, а также железнодорожную станцию и другие важные городские объекты.

Сообщается, что в крупном городском округе Коулуне при разгоне демонстрации под газовую атаку попали и находившиеся там туристы, точной информации о пострадавших иностранцах на данный момент нет. Сообщается, что протестующие вернулись на площади уже в шлемах и масках, многие были вооружены дубинками щитам.

Представитель правительства назвал демонстрации "незаконной деятельностью", которая "значительно повлияла на повседневную жизнь людей".

Напомним, в июне на акции протеста вышли около одного миллиона человек. Таких массовых акций в Гонконге не было со времени его возвращения из-под власти Великобритании под юрисдикцию КНР в 1997 году. Демонстрация переросла в потасовки с полицией, которая применила против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули

Законопроект об экстрадиции в КНР, распространяющийся на всех жителей Гонконга, а также на иностранцев и граждан КНР, проживающих в этом городе или туристов, вызвал широкую критику и опасения в том, что он поставит под угрозу правовую систему, на которой зиждется международный финансовый статус Гонконга. Оппозиция опасается, что под угрозой экстрадиции в Китай окажутся диссиденты.

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