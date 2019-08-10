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ФБР раскрыло подготовку нападения на синагогу в Лас-Вегасе

У подозреваемого нашли компоненты для изготовления бомб.

ФБР раскрыло подготовку нападения на синагогу в Лас-Вегасе
Подозреваемый Конор Климо
Фото: KTNV

Власти Лас-Вегаса 9 августа предъявили обвинения против 23-летнего мужчины, который приобрел материалы для изготовления взрывных устройств с целью напасть на синагогу. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на федеральную прокуратуру.

Подозреваемый по имени Конор Климо был арестован в четверг после обыска, устроенного у него дома агентами ФБР. Дома у Климо нашли пиротехнику, предохранители, провода и другие компоненты для изготовления бомб. Молодому человеку грозит до 10 лет заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Мужчину задержали в ходе расследования ФБР о деятельности экстремистских и террористических организаций. Подозреваемый сознался в том, что он состоит в неонацистской группировке "Национал-социалистическое движение". Члены группировки поддерживают нападения на федеральные власти, представителей расовых меньшинств, евреев и ЛГБТ-сообщество.

ФБР начало слежку за Климо после того, как в одном из лас-вегасских изданий была опубликована его фотография – молодой человек "патрулировал" район, в котором он живет, со штурмовой винтовкой в руках. Во время общения с агентами ФБР под прикрытием Климо обсуждал с ними свои планы о нападении на синагогу в Лас-Вегасе, а также рассказывал, что у себя дома он готовит "коктейли Молотова" и самодельные взрывные устройства.

Во время этих бесед он также говорил о подготовке наблюдения за местным гей-баром и о своих планах нанять бездомного, чтобы осуществлять слежку за синагогой и другими потенциальными объектами для проведения атак.

Напомним, в апреле в городе Поувэй в Калифорнии 19-летний мужчина открыл стрельбу в синагоге, убив одного человека и ранив троих.

В октябре 2018 года произошла стрельба в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге. Там были убиты 11 человек, еще шестеро получили ранения.

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