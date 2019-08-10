Американец пришел в супермаркет с винтовкой, чтобы проверить соблюдение права на ношение оружия

Ему теперь может грозить четыре года за решеткой.

20-летний житель города Спрингфилд в Миссури пришел в супермаркет с винтовкой, чтобы провести "социальный эксперимент" и проверить соблюдение права на ношение оружия.

Как сообщает The New York Times, мужчина по имени Дмитрий Андрейченко 8 августа явился в местный супермаркет Walmart, одетый в бронежилет, с винтовкой и сотней патронов к ней. Происходящее он снимал на мобильный телефон.

Мужчина сдался без сопротивления, после того как другой покупатель направил на него свое оружие. Во время задержания Андрейченко заявил, что он хотел проверить, как будут соблюдать Вторую поправку к Конституции США, которая защищает право граждан на владение оружие.

Мужчина признался, что заранее уведомил о своих планах жену и сестру, которой даже предлагал снимать происходящее на видео. Она отказалась. Жена задержанного во время допроса сказала, что предупреждала его о том, что это глупая затея.

Задержание Андрейченко произошло меньше чем через неделю после того, как в супермаркете Walmart в штате Техас мужчина с автоматическим оружием застрелил 22 человек.

Прокурор округа Грин, где расположен Спрингфилд, заявил, что "Миссури защищает право граждан на ношение огнестрельного оружия, но это право не касается безрассудных и преступных поступков, которые подвергают опасности других граждан".

Он напомнил, что еще в 1919 году судья Оливер Уэнделл Холмс решил, что никакой, даже самый строгий закон, защищающий свободу слова, не защитит человека, который умышленно крикнет «пожар!» в переполненном театре и спровоцирует этим панику.

Сейчас Андрейченко, чье гражданство и происхождение не уточняется, взят под стражу.

Ему вменяют террористическую угрозу второй степени. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.