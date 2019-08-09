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В Telegram опубликовали персональные данные задержанных во время протестов в Москве

Источником утечки называют МВД РФ.

В Telegram опубликовали персональные данные задержанных во время протестов в Москве
Фото: EPA/UPG

Анонимный телеграм-канал "Товарищ майор" опубликовал данные около трех тысяч человек, в том числе задержанных на акциях протеста в Москве 27 июля и 3 августа, включая журналистов. Телеграм-канал называет таблицу с данными "базой сторонников Навального", пишет Медиазона.

Сообщается, что в базе есть паспортные данные и номера телефонов четверых журналистов издания. У троих из них полицейские переписали паспортные данные перед акцией 3 августа. Там же указаны журналисты "Радио Свобода", корреспонденты "Медузы", The Village, "Дождя" и других СМИ.

Опубликованы и данные независимых кандидатов в Мосгордуму Любови Соболь, Ивана Жданова, Константина Янкаускаса, Юлии Галяминой, Дмитрия Гудкова, Владимира Милова, действующих муниципальных депутатов, а также сотрудников канала "Навальный LIVE" и "Открытой России".

В файле есть личные данные задержанных участников акции 27 июля Самариддина Раджабова, Ивана Подкопаева, Алексея Миняйло и Даниила Беглеца, которые проходят обвиняемыми по "московскому делу" по статье о массовых беспорядках.

Штаб Дмитрия Гудкова, который ведет его канал, пока сам политик отбывает административный арест, написал, что один из задержанных связался со штабом и рассказал, что обнаружил в базе выдуманный домашний адрес, который он назвал полицейским после задержания. "Таким образом, сомнений в источнике слива не остается", - подчеркнули в штабе.

27 июля и 3 августа в Москве прошли акции протеста из-за недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. После обеих акций были задержаны сотни человек. По событиям 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "массовые беспорядки" и "применение насилия в отношении представителя власти". По этому делу арестовали 12 человек. Помимо этого, СК завел дело на участника акции 3 августа за вывих плеча нацгвардейцу - обвиняемого Павла Устинова отправили в СИЗО.

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