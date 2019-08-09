Трамп назначил и.о. директора Нацразведки США

Президент США Дональд Трамп заявил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра и отставке заместителя директора Сью Гордон.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп.

Президент США отметил, что Магуайр может гордиться "многолетней выдающейся карьерой" в составе ВМС США, где занимал руководящие посты разных уровней, включая должность главы Командования специальных операций, осуществляющего оперативное планирование.

Джозеф Магуайр в 2010 году подал в отставку, завершив службу в американских ВМС. Кроме того, претендент для занятия поста ODNI является стипендиатом Гарвардского университета в области национальной безопасности.

"Не сомневаюсь, что он отлично справится со своими обязанностями", - резюмировал Трамп.

Напомним, ранее в отставку подали глава ODNI Дэниел Коутс, занявший этот пост в марте 2017 года и неоднократно демонстрировавший разногласия с главой государства по вопросам, связанным с РФ, КНДР и Ираном, а также его заместитель Сью Гордон. В записке, поданной Трампу, она пояснила, что предпочла бы не уходить, но сохраняет верность "своей команде". Глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф назвал утечку кадров "сокрушительной потерей" для разведсообщества.

Ранее конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, которому Трамп предложил возглавить нацразведку, предпочел остаться в Конгрессе.