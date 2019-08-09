BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
США согласились продать Украине "джавелины"
США согласились продать Украине "джавелины"
Врятувати стародавній Київ
Врятувати стародавній Київ
Российский самолет совершил перелет над Украиной
Российский самолет совершил перелет над Украиной
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
ГлавнаяМир

Трамп назначил и.о. директора Нацразведки США

Адмирал Магуайр имеет долгую и выдающуюся карьеру в армии.

Трамп назначил и.о. директора Нацразведки США
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра и отставке заместителя директора Сью Гордон.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа", - написал Трамп.

Президент США отметил, что Магуайр может гордиться "многолетней выдающейся карьерой" в составе ВМС США, где занимал руководящие посты разных уровней, включая должность главы Командования специальных операций, осуществляющего оперативное планирование.

Джозеф Магуайр в 2010 году подал в отставку, завершив службу в американских ВМС. Кроме того, претендент для занятия поста ODNI является стипендиатом Гарвардского университета в области национальной безопасности.

"Не сомневаюсь, что он отлично справится со своими обязанностями", - резюмировал Трамп.

Напомним, ранее в отставку подали глава ODNI Дэниел Коутс, занявший этот пост в марте 2017 года и неоднократно демонстрировавший разногласия с главой государства по вопросам, связанным с РФ, КНДР и Ираном, а также его заместитель Сью Гордон. В записке, поданной Трампу, она пояснила, что предпочла бы не уходить, но сохраняет верность "своей команде". Глава спецкомитета по разведке палаты представителей Адам Шифф назвал утечку кадров "сокрушительной потерей" для разведсообщества.

Ранее конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, которому Трамп предложил возглавить нацразведку, предпочел остаться в Конгрессе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также