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Экс-президента Кыргызстана Атамбаева поместили в СИЗО

Суд постановил арестовать Атамбаева до 26 августа - на время следственных мероприятий.

Экс-президента Кыргызстана Атамбаева поместили в СИЗО
Фото: 24.kg

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) до 26 августа.

Об этом сообщил его адвокат Сергей Слесарев, передает "Укринформ".

По его словам, в ГКНБ был вызван судья Первомайского района Бишкека Адылбек Субанкулов, который экстренно провел выездное заседание. Суд постановил арестовать Атамбаева до 26 августа - на время следственных мероприятий.

"Никто не предъявил никаких документов о задержании, в том числе о принудительном приводе. Обещали, что их представят сегодня. Никто не реагировал, что документы были подготовлены до вручения уведомления по подозрению по делу Азиза Батукаева. Моему подзащитному вручили это уведомление и сразу же избрали меру пресечения", - сказал Слесарев.

Ранее, 7 августа, спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. 8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева уже предприняли спецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию - Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

Атамбаеву предъявлены предварительные обвинения, однако пока не известно, по каким статьям Уголовного кодекса.

В результате штурмов резиденции экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева пострадали 98 человек, есть погибший.

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