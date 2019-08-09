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За сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди ВСУ нет.

За сутки боевики девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За минувшие сутки российско-оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"8 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…. За минувшие сутки потерь с нашей стороны не зафиксировано", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Богдановки - из противотанкового гранатомета; дважды неподалеку Водяного - из стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого - из крупнокалиберного пулемета; вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Широкино - из стрелкового оружия; неподалеку Новогригорьевки - со станкового противотанкового гранатомета; вблизи Лебединского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 1 раз: неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел - вблизи Лебединского.

Напомним, ранее посольство США похвалило президента Украины Владимира Зеленского за "сдержанность и храбрость перед лицом агрессии".

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