На Донбассе боевики незаконно лишили свободы 223 человек, - СБУ

Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

223 человека незаконно лишены свободы боевиками на Донбассе. Еще 258 человек числятся пропавшими без вести.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

"По данным информационного учета Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях числятся как пропавшие без вести - 258 человек, незаконно лишены свободы - 223 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Мониторинговой миссии ООН, в результате российской агрессии на Донбассе в 2014-2018 годах погибли 12,8-13 тыс. человек: по данным миссии, примерно 3 тыс. 300 погибших на Донбассе были гражданскими лицами, 4 тыс. - военнослужащими украинской армии, а 5,5 тыс. - поддерживаемыми Россией вооруженными боевиками.