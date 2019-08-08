Топ-менеджер "Укртранснафты", которого судили по делу о давлении на Абромавичуса, избежал приговора

Соломенский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности первого заместителя гендиректора "Укртранснафты" Андрея Пасишника, обвинявшегося в незаконном влиянии на экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса.

"Сегодня суд удовлетворил наше ходатайство и освободил Пасишника от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности", - рассказал адвокат подсудимого Иван Владинов.

Дело против Пасишника закрыли.

Полный текст судебного решения будет объявлен 14 августа.

Напомним, что дело Пасишника по ч.1 ст.344 УК Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля) расследовало Национальное антикоррупционное бюро.

Пасишнику инкриминировали незаконное влияние на Абромавичуса. По версии следствия, в начале 2016 года Пасишник, будучи топ-менеджером "Нафтогаза", добивался должности замминистра экономического развития. Из-за этой ситуации Абромавичус подал в отставку.

После этого министр обвинил одного из лидеров БПП Игоря Кононенко в попытке подмять под себя ведомство, назначив подконтрольного замминистра. Им, по версии Абромавичуса, был исполнительный директор "Нафтогаза" Пасишник.

Сам Пасишник заявил, что действительно предлагал свою кандидатуру на должность замминистра экономики, но ему отказали.

НАБУ не нашло подтверждений того, что Кононенко оказывал незаконное влияние на Абромавичуса.