Кличко: центральная власть планирует закрыть бюджетные дыры за счет муниципалитетов

Действия нынешней власти относительно регионов свидетельствуют о сворачивании реформы децентрализации и желании центра взять все под свой контроль. Об этом в интервью LB.ua заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Я общаюсь со всеми мэрами и вот сейчас идет информация из центра о намерении сократить бюджетные средства, поступающие на местные органы власти. Более того… Децентрализация была одним из главных политических трендов последних лет. Что мы наблюдаем сегодня? Не продолжение реформы децентрализации, нет, напротив – попытки власти централизовать все по максимуму", - отметил Кличко.

В частности, речь идет о таких крупных областных центрах, как Киев, Харьков, Запорожье, Днепр.

Кроме того, по сведениям столичного мэра, бюджетные дыры тоже собираются закрывать за счет регионов.

"В регионы присылают «парашютистов» из Киева. Более того, есть информация, что бюджетные дыры – которые есть перед началом отопительного сезона – планируют закрывать за счет муниципалитетов. Об этом сейчас говорят все мэры", - рассказал Кличко.

Напомним, ранее в команде Президента Зеленского заявляли о намерении продолжить децентрализацию и провести административную реформу через укрупнение районов и введение института префектов. Об этом в интервью LB.ua рассказал глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко.