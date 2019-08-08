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В мэрию Ирпеня пришли с обыском

И.о. мэра пригрозила силовикам, что они будут ходить по допросам.

В мэрию Ирпеня пришли с обыском
Фото: vartairpin.org

Национальная полиция и прокуратура утром 8 августа пришли с обыском в Ирпенский городской совет, сообщила "Громада Приирпенья".

"Обыски связаны с выемкой документов нескольких застройщиков. Эти документы касаются долевого участия. Эти застройщики связаны с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком. Правоохранители обращались за этими документами и получили отказ от власти. Именно поэтому начался обыск", - рассказал источник издания.

И.о. мэра Ирпеня Анастасия Попсуй в фейсбуке подтвердила факт обысков.

Она заявила, что их заказали "горе-застройщики", которые якобы не заплатили долевое участие в бюджет и вместо этого "наняли" полицию и прокуратуру для обысков.

Она также пригрозила, что "исполнители обыска уже в ближайшее время будут ходить на допросы".

Напомним, что Владимир Карплюк баллотировался в Верховную Раду, но проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" Александру Горобцу (заместитель гендиректора застройщика "Сфера житлобуд").

Карплюка в декабре 2017 года обвинили в создании преступной группировки. Ему инкриминируют уголовные преступления, предусмотренные ч.1 ст.255 (создание преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом, совершенное в составе преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.1 ст.205 (фиктивное предпринимательство, совершенное в составе преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.3 ст.358 (подделка документов, совершенная в составе преступной организации), ч.4 ст.28 и ч.1 ст.366 (служебный подлог, совершенный в составе преступной организации) Уголовного кодекса.

Кроме того, в августе 2017 года его обвинили в нарушении правил безопасности при строительстве (ч.2 ст.272 Уголовного кодекса), которое привело к гибели человека. Оно касается аварии гусеничного крана в 2011 году, стрела которого упала на рабочих.

В июле 2019 года ему собирались сообщить еще одно подозрение, но пока что этого не произошло.

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