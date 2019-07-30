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ГБР проводит обыски на таможне аэропортов "Киев" и "Запорожье"

Информации о задержках рейсов нет.

ГБР проводит обыски на таможне аэропортов "Киев" и "Запорожье"
Фото: Макс Левин

Государственное бюро расследований вместе с ГПУ и ДФС проводят обыски на таможенном посту "Аэропорт" Киев" в Жулянах и на таможенном посту "Запорожье-аэропорт". Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Фейсбуке.

Обыски также проводятся в помещении Запорожской таможни ДФС.

"Обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства - проверяем должностных лиц Киевской городской таможни ГФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением. По информации ГБР, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой", - написала Варченко.

По словам Варченко, этими действиями нанесли ущерб государственным интересам Украины.

Сейчас идет расследование по признакам преступления по ч.2 ст.364 УК (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Информации о задержке или отмене рейсов в этих аэропортах на данный момент нет.

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