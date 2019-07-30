Нацсовет проверил телеканал NewsOne из-за анонсированного телемоста с "Россией-1"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обнаружил нарушения в ходе внеплановой проверки телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") в связи с его намерением провести телемост с российским телеканалом "Россия-1". Результаты проверки будут рассмотрены на ближайших заседаниях.

Об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Проверка состоялась, нашу группу пустили на телеканал NewsOne, но акты не подписали. И сейчас мы готовым проект решения о рассмотрении результатов этой проверки. Я думаю, это состоится в ближайшие недели. Мы точно не будем этот вопрос задерживать - мы заинтересованы в том, чтобы оперативно рассмотреть. И если факты нарушений - разжигание вражды - подтверждаются, то я прогнозирую, будут применены санкции", - сказал он.

На уточняющий вопрос, обнаружила ли проверка факты разжигания вражды, Костинский ответил утвердительно.

"Фактически да, и эти результаты проверки мы будем рассматривать на ближайших заседаниях", - отметил он.

Костинский уточнил, что в ходе проверки исследовались высказывания в тех передачах, которые анонсировали телемост с российским телеканалом "Россия 1" и ряд других фактов.

"Телемост - это был контекст... Мы исследовали не телемост, а передачи, которые анонсировали телемост, а также другие передачи, которые мы мониторили до этого: например, там, где украинцев называли фашистами", - пояснил Костинский.

Напомним, украинский телеканал NewsOne, связанный с кумом Путина Виктором Медведчуком, собрался 12 июля провести двухчасовой телемост с "Россией 1" под названием "Надо поговорить" по примеру телемоста между СССР и США, который провели в 1985 году.

Этот анонс вызвал большой резонанс в Украине, и в результате снова был поднят вопрос о введении санкций в отношении телеканала NewsOne. Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал такие действия провокационными и подчеркнул, что в этой ситуации Украина "должна реагировать уверенно, без лишних эмоций и паники". Он добавил, что в Совете нацбезопасности уже работают над решениями.

8 июля NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1".