Российские СМИ использовали брата главы Донецкой ОГА, чтобы показать "гражданскую войну" в Украине

Российский пропагандистский телеканал "Россия-1" в оккупированном Донецке взял интервью у брата главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко Евгения.

Репортаж вышел в программе "Вести недели" в воскресенье, пишет "Радио Сводбода".

В сюжете говорится о том, что Евгений является "офицером спецслужб ДНР". Он рассказал, что перестал общаться с братом. На этом факте решили сыграть российские медиа, чтобы в очередной раз заявить о "гражданской войне" на Донбассе.

"Гражданская война, родные братья по разные стороны фронта, драма семьи Кириленко", - говорится в анонсе к сюжету.

"Мы уже поняли, что у нас довольно-таки разные политические взгляды. Я бы даже сказал: диаметрально противоположные. После этого мы в телефонном режиме высказали друг другу, может быть, не сильно мягко свои точки зрения. После этого перестали общаться", - говорит в интервью Евгений Кириленко.

"Я сказал, что не "укроп". Я против бандеровцев", - добавил он.

Отмечается, что родители братьев Кириленко остались в неподконтрольной Украине Макеевке, а бабушка живет в прифронтовой Горловке.

Напомним, Павел Кириленко был назначен главой Донецкой ОГА 5 июля. Президент Владимир Зеленский во время представления губернатора в Краматорске сказал, что брат-сепаратист - больной вопрос для нового донецкого губернатора, и он с ним не общается.