​В региональных СМИ больше половины международных новостей посвящены России, - исследование

Больше всего негативных новостей о РФ - в онлайн-СМИ Харькова, Одессы и Николаева.

В региональных онлайн-СМИ юга и востока Украины больше международных новостей публикуется о России, меньше всего - о США и международные общественных организациях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Института массовой информации, проведенного в восьми регионах Украины в августе.

По результатам мониторинга, из общего количества международных новостей доля новостей о РФ составляла 51%, о европейских странах и международные организациях - 30% и о США - 19%.

Фото: imi.org.ua

Медиа восточных и южных регионов Украины о России писали преимущественно сбалансировано (64% новостей были нейтральными), 30% новостей о РФ имели негативную окраску и 6% были положительными.

"Больше всего негативных новостей о России было опубликовано в онлайн-СМИ Харькова (32,6% общего количества), Одессы (30,8%) и Николаева (21%). Интересно, что больше новостей о России было зафиксировано в онлайн-СМИ Луганской области (6% общего количества публикаций) и Донецкой (4,5%)", - отмечается в исследовании.

Что касается стран Европы, то 89% новостей о них были нейтральными, 7% - положительными и 4% - отрицательными.

Также были регионы, в которых не было зафиксировано вообще ни одной новости о странах ЕС за время мониторинга - в Днепре и Херсоне. Чаще всего о странах ЕС писали онлайн-СМИ Запорожья (4% общего количества публикаций) и Николаева (3%).

О США местные СМИ публиковали в основном нейтральные новости (83%). На негативные новости о США пришлось 11%, и еще 6% были положительными новостями. Чаще всего о США писали онлайн-СМИ Запорожья и Николаева (по 2% общего количества публикаций).

Больше всего положительных новостей касалось международных организаций и институтов (16,5% общего количества новостей о них). Чаще всего о международных организациях писали в новостях Луганщины (3% общего количества публикаций) и Донецкой области (1%).

В рамках исследования было обработано 6629 новостей из 40 региональных онлайн-медиа в восьми регионах Украины (Днепр, Донецк, Запорожье, Луганск, Николаев, Одесса, Харьков, Херсон).

Напомним, Украина уже пять лет является основной целью информационной войны со стороны России. Так, в 2018 году Украина фигурировала в 461 из 1 тыс. случаев дезинформации в российских СМИ