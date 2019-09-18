​Банду, которая убила директора Caparol, подозревают также в убийстве начрекламы Киевского метрополитена

Полицейские в сентябре задержали семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей заказных убийств топ-менеджера компании Caparol и начотдела рекламы КП "Киевский метрополитен".

Об этом сообщил в фейсбуке глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

Он напомнил обстоятельства резонансных преступлений, а также рассказал о проведенных правоохранителями мероприятиях, в результате которых были задержаны подозреваемые.

"Итак, сентябрь 2016. В селе Крушинка Васильковского района произошло резонансное убийство директора компании "Caparol". Убийство было явно заказным, поскольку пострадавшему накануне неоднократно угрожали. Даже на утренней пробежке он был с травматическим пистолетом. Но это не помогло. Его расстреляли утром из огнестрельного оружия. Тогда следователи и оперативники собирали вещественные доказательства, анализировали мотивы преступления, выясняли возможных причастных, но к сожалению этого не хватило", - напомнил Небитов.

Он отметил, что работа следственно-оперативной группы не прекращалась в течение 2017-2018 годов. Тогда правоохранителям удалось полностью установить процесс подготовки преступления, исполнения и сокрытия следов и уничтожения вещественных доказательств.

"Но не было главного - подозреваемых, не хватало какой-то детали, возможно из-за потери времени", - отметил глава Нацполиции области.

В январе 2019 года в Киево-Святошинском районе произошло еще одно убийство: начальника отдела рекламы Киевского метрополитена.

"Расследование показало, что убийство готовили заранее и это - не уличная потасовка, а хорошо спланированное преступление. Большое количество оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий на протяжении почти девяти месяцев позволило выйти на преступную организацию, участники которой специализировались на совершении особо тяжких преступлений насильственного характера", - сообщил Небитов.

По его словам, анализируя собранные материалы стало ясно, что подготовка, совершение и сокрытие следов преступления - идентичны с убийством в 2016 году.

Небитов также отметил, что уже во время отработки участников банды правоохранители получили неопровержимые доказательства их причастности к этому преступлению.

"Сентябрь 2019. Криминальная полиция, следователи, спецназовцы совместно с прокуратурой Киивщины провели 21 обыск. Изъяты: оружие, боеприпасы, денежные средства, документы, жесткие диски и прочее. Семерых подозреваемых, организаторов и исполнителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Им объявлены подозрения за создание преступной организации и совершению двух умышленных убийств совершенных по заказу. Максимальное наказание - пожизненное заключение", - добавил глава Нацполиции Киевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция раскрыла убийство директора "Капарол Украина" трехлетней давности. Сообщалось также, что задержанные преступники, вероятно, причастны еще к одному, более свежему заказному убийству.