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Прокуратура открыла дело по факту пыток в полиции Ужгорода

Дело открыто по сообщению местных СМИ.

Прокуратура открыла дело по факту пыток в полиции Ужгорода
Фото: uzhgorod.net.ua

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство по сообщению по сообщению о пытках двух жителей Ужгорода сотрудниками городского отдела полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"Прокуратурой Закарпатской области зарегистрировано уголовное производство по сообщению местных интернет-изданий о пытках правоохранителями двух жителей г. Ужгорода в горотделе полиции. В рамках указанного производства проверяется обнародована информация. По результатам досудебного расследования ей будет предоставлена соответствующая правовая оценка", - говорится в сообщении.

Предварительная правовая квалификация производства - ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Досудебное расследование поручено осуществлять управлению ТУ ГБР расположенном в городе Львове (юрисдикция которого распространяется на территорию Закарпатской области). Процессуальное руководство за ходом следствия осуществляет прокуратура Закарпатской области.

Как сообщалось, два экс-милиционера получили условные сроки за избиение и пытки задержанного утюгом.

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