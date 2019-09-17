При въезде в РФ 17 марта 2014 года Карпюк, его кум и водитель были задержаны.

Фото: Lb.ua

Освобожденный из российского плена политзаключенный, бывший замглавы партии "Правый сектор" Николай Карпюк назвал причиной своей поездки в Россию в 2014 году организацию встречи Президента РФ Владимира Путина и экс-главы ПС Дмитрия Яроша.

Об этом Карпюк рассказал на пресс-конференции, передают "Українськi Новини".

"Скажу честно, что совершил большую глупость, когда поехал в ту Россию", - отметил он.

Фото: Lb.ua

Карпюк рассказал, что в марте 2014 года его кум сообщил ему о возможности организовать встречу Путина и руководства "Правого сектора". Встреча планировалась в резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

По его словам, руководство ПС провело собрание и решило делегировать на встречу Карпюка как заместителя Яроша по политическим вопросам.

"Ярош об этом (поездке в РФ, - ред.) знал", - добавил Карпюк, подчеркнув, что ни Ярош, ни экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко не причастны к его аресту.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Он также отметил, что предложение о возможной встрече Путина и Яроша не вызвало удивления у руководства ПС, так как во время Евромайдана Ярош провел много встреч с послами. В частности, - с послом Израиля, которую организовал депутат Вадим Рабинович.

"Рабинович помогал "Правому сектору" в процессе Майдана", - сказал Карпюк.

Фото: Lb.ua

Напомним, при въезде в Россию 17 марта 2014 года Карпюк, его кум и водитель были задержаны. Следком РФ заявил, что Карпюк вместе с ныне покойным Александром Музычко руководил "бандой "Викинг", якобы совершавшей преступления в Чечне в 90-х годах. В СК России говорят, что членами "Викинга" также были бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош, Юрий Долженко, Клых и другие украинцы. На Карпюка и Клыха дал показания украинец Александр Малофеев, который также утверждал, что в Чечне воевал бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк.

Карпюк рассказал, что в российской тюрьме его пытали электрическим током, а затем вывезли в Чечню на суд. В 2016 году Верховный суд Чечни вынес приговор гражданам Украины Станиславу Клыху и Николаю Карпюку по обвинению в участии в Чеченской войне против России. Клых получил 20 лет строгого режима, Карпюк - 22,5 года.