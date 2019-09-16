Российские агенты пытались сломать систему ФБР, - СМИ

Названа причина выдворения из США 35 российских дипломатов в 2016.

Российские агенты пытались сломать систему связи Федерального бюро расследований США, начиная с 2010 года, чтобы помешать бюро в отслеживания российских шпионов в Соединенных Штатах.

Об этом сообщил Yahoo News ссылаясь на информацию от бывший контрразведчиков США.

Из-за нападений разведывательное сообщество в США начало подозревать о работе российского агента внутри служб, а россияне могли избегать наблюдения и получать внутреннюю информацию ФБР, пишет Голос Америки.

Россияне также смогли сломать вспомогательные каналы связи, которые использовало ФБР, что бюро восприняло очень серьезно, сообщает издание со ссылкой на информацию от бывшего чиновника американской контрразведки.

Именно из-за этих хакерских атак администрация Барака Обамы выдворила 35 российских дипломатов и закрыла два дипломатические представительства в декабре 2016 года. Тогда выдворение дипломатов связывалось с применением мер из-за вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В декабре 2016 года Соединенные Штаты наложили санкции на высокопоставленных руководителей Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления России. Санкции также направлены против ряда россиян и российских компаний, причастных к разведывательной деятельности.