Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
Оксана Забужко: "Коли 8 травня 2014 року в Берліні я порівняла Путіна з Гітлером, мені вимкнули мікрофона"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
ГлавнаяМир

​В центре вирусологии в Новосибирске, где хранятся вирусы оспы и других опасных болезней, произошел взрыв

Россия заявила, что во время ремонта разорвался газовый баллон и угроз безопасности нет.

​В центре вирусологии в Новосибирске, где хранятся вирусы оспы и других опасных болезней, произошел взрыв

В научном центре вирусологии "Вектор" под Новосибирском произошла авария.

Как сообщает "Интерфакс", в одном из помещений во время проведения ремонтных работ разорвался газовый баллон. В результате пострадал один рабочий, его госпитализировали с ожогами.

По словам мэра наукограда Кольцово Николая Красникова, где расположен центр вирусологии, на момент ремонта корпус по назначению не использовался. Взрыв в нем произошел при подготовке к покрасочным работам, пожар охватил 30 кв. метров.

Красников заявил, что угроз безопасности из-за взрыва нет.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что взрыв произошел на пятом этаже шестиэтажного железобетонного лабораторного корпуса в помещении санпропускника, где не было биологически опасных веществ. В результате взрыв были выбиты окна.

Центр "Вектор" располагает одной из самых полных в мире коллекций вирусов, в том числе лихорадки Эбола, геморрагической лихорадки Марбург, тяжелого острого респираторного синдрома (SARS), натуральной оспы. В центре также велись разработки вакцин и защиты от бактериологического и биологического оружия.

Напомним, 8 августа на севере России произошел взрыв при испытании ядерной реактивной двигательной установки.

В начале июля в Баренцевом море затонула секретная российская подлодка, оснащенная ядерным реактором.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также