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Die Welt: спецслужбы Турции с 2016 года похитили 31 человека, в том числе в Украине

Их подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.

Die Welt: спецслужбы Турции с 2016 года похитили 31 человека, в том числе в Украине

С 2016 года турецкие спецслужбы похитили в других странах не менее 31 человека, которые были затем привлечены в Турции к уголовной ответственности.

Об этом сообщила немецкая газета Die Welt в воскресенье, 15 сентября, со ссылкой на пять докладов ряда правозащитных организаций, которые были предоставлены ООН в рамках Универсального периодического обзора - программы по контролю над соблюдением прав человека.

"Немецкая волна" пишет, что одним из источников информации о похищениях был швецарский Фонд воспитания, обучения и интеграции. Эта организация имеет связи с  с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки госпереворота в 2016 году.

По данным фонда, турецкие спецслужбы похищали людей в таких странах, как Малайзия, Пакистан, Казахстан, Косово, Молдавия, Азербайджан, Украина, Габон и Мьянма.

Правозащитники также сообщают о сорвавшихся попытках похищений. Так, в 2016 году в Цюрихе, трем турецким агентам не удалось насильно увезти в Анкару бизнесмена, имеющего турецко-швейцарские корни. В 2018 году аналогичную операцию в Монголии предотвратила местная полиция.

Ранее турецкие СМИ приводили слова главы МВД страны Сулеймана Сойлу о том, что таким образом в Турцию были привезены 100 человек из 20 стран.

Напомним, летом 2018 года Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.

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