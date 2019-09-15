Кэмерон: Борис Джонсон поддержал брексит только ради карьеры

"Кто бы из тори ни возглавил сторону за брексит, тот сразу стал бы любимчиком".

Бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон в своих мемуарах пишет, что нынешний глава правительства Борис Джонсон не верил в брексит во время кампании по подготовке референдума 2016 года и поддержал евроскептиков только из-за своих политических амбиций.

Об этом говорится в публикации BBC.

Бывший премьер-министр считает, что, когда Джонсон решал, какую кампанию ему поддержать - "Уйти" или "Остаться", - его волновало только то, что будет лучше для его собственной политической карьеры.

"Кто бы из высокопоставленных членов тори ни возглавил сторону за брексит, столь мощно заряженную духом патриотизма, независимости и романтики, тот сразу стал бы партийным любимчиком, - полагает Кэмерон. - Он [Джонсон] не хотел рисковать и дать возможность какому-то другому заметному политику - в частности, Майклу Гоуву - получить эту корону".

"Я пришел к выводу, что он [Борис Джонсон] сделал ставку на исход, в который сам не верил, только ради своей политической карьеры", - пишет Кэмерон.

По словам бывшего премьер-министра, Джонсон во время агитирования за выход из Евросоюза в частном порядке поднимал вопрос о возможности проведения второго референдума, после новых переговоров с ЕС.

Фрагменты новой книги Кэмерона опубликованы в газете Sunday Times.

В опубликованном в субботу интервью газете Times Кэмерон признался, что чувствует себя крайне депрессивно по поводу проведенного в 2016 году референдума, понимая, что некоторые люди его никогда за это не простят.

Вместе с тем он оправдывает свое решение его провести, говоря, что вопрос по поводу Евросоюза должен был быть решен.