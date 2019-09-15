Папа Франциск приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией

Папа Римский Франциск приветствовал обмен пленными между Украиной и Россией. Об этом понтифик заявил в воскресенье в ходе традиционной воскресной проповеди, передает "Радио Ватикана".

"На прошлой неделе состоялся долгожданный обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной. Я радуюсь за освобожденных людей, которые смогли вновь обнять своих близких и продолжаю молиться о скорейшем прекращении конфликта и прочном мире на востоке Украины", – сказал Папа Франциск.

Ранее обмен одобрили ряд стран, а также высокопоставленные представители Евросоюза и других организаций.

Напомним, 7 сентября 2019 года между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан, а также 24 моряка, которые Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

13 сентября Зеленский заявил, что уже готовятся новые списки для возвращения украинских политзаключенных из РФ. Глава МИД Вадим Пристайко выразил надежду, что следующий обмен произойдет в ближайшее время.