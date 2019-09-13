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Пристайко надеется на обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной в ближайшее время

"Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью, и днем".

Пристайко надеется на обмен удерживаемых лиц между РФ и Украиной в ближайшее время
Фото: Укринформ

Работа по подготовке к обмену удерживаемых лиц между Российской Федерацией и Украиной идет круглосуточно.

Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер".

"И эта параллельная работа проходит по освобождению всех на всех.  Это был всегда сложный процесс, потому что "всех на всех" предполагает, что мы знаем списки, мы соглашаемся на эти списки… Специальные группы людей работают каждый божий день - и ночью, и днем для того, чтобы согласовать и сдвинуть с места этот очень сложный, снова - таки ментально несправедливый процесс. Но мы планируем освободить в ближайшее время наших ребят", - цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.

Ранее пресс-секретарь президента России  Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не исключают возможности нового обмена политзаключенными.

13 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже готовит новые списки для возвращения украинских политзаключенных из РФ.

7 сентября в Украину из России вернулись 11 политзаключенных и захваченные моряки.

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