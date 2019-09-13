В Латвии будут судить воевавшего на Донбассе наемника

Видземский суд Риги 29 октября рассмотрит дело Иварса Келлийса, которого обвиняют в причастности к незаконным вооруженным формированиям на Донбассе и участии в боевых действиях.

Об этом сообщает Delfi.

Эту информацию, не называя имени обвиняемого, подтвердила представитель прокуратуры Уна Реке. Согласно решению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый отправился на восток Украины, чтобы принять участие в вооруженном конфликте. Он присоединился к незаконному формированию и вошел в состав диверсионно-разведывательной группы.

По данным прокуратуры, мужчина участвовал в вооруженном конфликте с февраля 2015 года по май 2016 года. В том же году он был задержан, и к нему была применена мера пресечения в виде запрета на выезд из страны и надзора полиции. Позже эти меры пресечения были отменены.

Местные СМИ сообщают, что обвиняемого зовут Иварс Келлийс. В свое время он был президентом общества "Igora Titova motoklubs". В 2017 году представитель мотоклуба Юрий Титов заявил, что не видел Келлийса несколько лет.

Служба государственной безопасности передала в прокуратуру несколько уголовных дел, в рамках которых жителям Латвии инкриминируется участие в вооруженном конфликте на востоке Украины. Большая часть фигурантов этих дел находятся в розыске. СГБ удалось задержать только Иварса Келлийса и уроженца Даугавпилса Артема Скрипника.