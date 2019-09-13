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На следующем заседании ТКГ планируется назначить даты отвода войск в Петровском и Золотом

В перспективе отвод может состояться по всей линии фронта.

На следующем заседании ТКГ планируется назначить даты отвода войск в Петровском и Золотом
Леонид Кучма после переговоров в Минске, 05 июня 2019.
Фото: sputnik.by

На следующем заседании трехсторонней контактной группы в Минске, которое состоится 18 сентября, планируется назначить даты отвода войск в Петровском и Золотом.

Об этом журналистам сказал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

"Одно из главных в вопросах безопасности - это двигаться дальше в вопросе отвода войск вдоль линии соприкосновения. Я убежден, что в следующую среду мы примем решение о времени отвода войск в Петровском и Золотом. Окончательно определим время", - цитирует Кучму "Интерфакс-Украина".

Кучма отметил, что над вопросом дальнейшего разведения войск на следующих участках сейчас работают военные.

"Вообще, перспективы, и президент, уверен, будет ставить этот вопрос на "нормандской встрече": по всей линии столкновения отвод войск", - подчеркнул он.

Представитель Украины в ТКГ указал, что если речь идет о безопасности и выполнении Минских договоренностей, то нужно отвести войска по всей линии конфликта на 2 км.

Кучма также считает, что в настоящее время пока нет смысла говорить о контроле над украинско-российской границей. "Если это не будет наша территория, мы же туда не попадем. Поэтому это должно быть постепенно. То есть, наша территория будет - будут и наши границы", - пояснил он.

Напомним, осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Отвод тогда состоялся (но не сохранился) в районе первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года.

У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался и состоялся только летом 2019 года после смены президента Украины.

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