В Киевской области СБУ разоблачила группу госрегистраторов-рейдеров

В Киевской области СБУ блокировала рейдерские сделки группы госрегистраторов, которые незаконно перерегистрировали более 200 земельных участков на территории области. Об этом сообщается в пресс-центре СБУ.

Оперативники задокументировали, что для перерегистрации было создано фиктивное предприятие «Путривське» на территории Васильковского района Киевской области. Фактические регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве.

Механизм рейдерского завладения недвижимостью заключался в том, что госрегистраторы фиктивного предприятия вносили недостоверные данные в госреестр.

Таким образом, исполнители и организаторы сделки без согласия владельцев, отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права, используя незаконно полученные ключи доступа с электронной цифровой подписью в Госреестре. Злоумышленники также активно использовали фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и судов.

Осознавая неизбежность своего разоблачения, подозреваемые рейдеры периодически уничтожали регистрационные дела и даже запустили процесс ликвидации КП «Путривське».

В ходе документирования преступной деятельности, правоохранители получили доказательства многочисленных мошеннических сделок.

Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) УК Украины. Устанавливается также общая сумма ущерба, принесенного подозреваемыми, и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

«В течение последних месяцев это уже четвертый случай разоблачения и прекращения СБУ незаконных регистрационных действий для завладения объектами недвижимости», - отмечается в сообщении.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский поручил Кабмину в течение трех месяцев разработать и внести в ВР законопроект об усилении противодействия рейдерству.

2 сентября министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил, что открытые данные о юридических лицах теперь публикуют ежедневно, а не еженедельно. Ранее «жертвы рейдерства» могли узнать о неожиданных изменениях в своей компании с опозданием на неделю. За это время можно забрать активы или перепродать их. Министр подчеркнул, что благодаря ежедневным публикациям открытых данных такая задержка будет до одного дня.

4 сентября Кабмин упростил процедуру обращения граждан в антирейдерскую комиссию при Министерстве юстиции и перевел их в онлайн.